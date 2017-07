Komödie von Robin Hawdon

Niederdeutsch von Hans Pfeiffer

Aufführungsrechte: VVB, Norderstedt



Kurzinhalt:

Am Morgen seiner Hochzeit mit Martina erwacht Frank ziemlich verkatert.

Kein Wunder, hat er doch auch kräftig seinen Junggesellenabschied gefeiert.

Nur erinnern kann er sich leider an nichts mehr - auch nicht an das junge hübsche Mädchen, das neben ihm liegt …