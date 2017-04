Amerikanischer Gospelworkshop mit Kevin Drummond 20.05.2017! SangerInnen gesucht

Website: www.kevindrummond.jimdo.com



Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - alle sind herzlich willkommen

zum Gospelworkshop mit Kevin Drummond! Kevin ist in einer Kirchengemeinde in New York /Brooklyn mit Gospelmusik aufgewachsen

und u.a. als Gospelpianist/Sänger mit Formationen wie "Harlem Gospel Singers" oder "Golden Gospel Singers" auf Tournee gewesen.

Die Musik ist sein Leben und alle sind herzlich willkommen, an einem

ganz besonderen Workshop mit Gänsehaut-Gospelliedern teilzunehmen!



Wo: Feg Bahrenfeld

Anmeldung unter: www.kevindrummond10@gmail.com

Bei Fragen, gern anrufen unter: 0179/2029807



Gospelige Grüße

Team Kevin Drummond