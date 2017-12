Tschaikowskys Nussknacker als Breakdance-Prinz

The Nutcracker Reloaded: Show katapultiert das klassische Ballett in

das 21. Jahrhundert – Premierenkarten für Kampnagel zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgBreakdance, Hip-Hop und Ballett vermischen sich zu einer verrückten Geschichte, die der Gegenwart auffallend ähnelt: Die Show „The Nutcracker Reloaded. Tchaikovsky meets Streetdance“. Das Elbe Wochenblatt verlost drei Mal zwei Karten für die Premiere der Produktion am Freitag, 5. Januar, in derKulturfabrik Kampnagel.Ballettklassiker alsmodernes TanzmärchenWas passiert, wenn man Peter Tschaikowskys „Der Nussknacker“ in ein Streetdance-Stück verwandelt und Klassik mit Pop-Songs mischt? Ein Remix, der das klassische Ballett ins 21. Jahrhundert katapultiert. Genau darin liegt für den schwedischen Star-Choreographen Fredrik Rydman der Reiz. Und so kommt nach „SwanLakeReloaded“ jetzt der nächste Ballettklassiker als modernes Tanzmärchen auf die Bühne.Die Neuinszenierung des Stücks, die sich an Erwachsene ebenso wie an Kinder wendet, präsentiert den Nussknacker als Breakdance-Prinzen: Die kleine Clara wächst auf einer Müllhalde auf, während ihre Eltern in fernen Gefilden betteln gehen und Clara in die Fänge eines kriminellen Organhändlers gerät. Sowohl klassische als auch moderne Helden und Bösewichte haben ihre ganz speziellen Auftritte: Dracula, Super Mario und Darth Vader. Mit viel Humor und absurden Situationen überrascht der Abend immer wieder, garantiert Lacher und berührt das Publikum.Ihm sei die Möglichkeit eröffnet worden, erläutert Fredrik Rydman, „die Geschichte von obdachlosen Kindern in Europa auf eine Weise zu erzählen, die gleichzeitig einfallsreich, beängstigend, lustig und verrückt ist. Ein modernes Märchen eben!“Die Tänzer wiederum vertiefen sich in einen Mix aus Musiktheater, R’ n ’B, Tschaikowskyklassikern – eingespielt vom Tschechischen National Symphony Orchestra – sowie Pop- und Electro-Songs schwedischer Künstler wie Fredrik Wentzel.Wer die Show kostenlossehen möchte, sendet bis Donnerstag, 28. Dezember, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „The NutcrackerReloaded“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff„Gewinne: The NutcrackerReloaded“, an post@wochen blatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ The Nutcracker Reloadedauf Kampnagel K6,Jarrestraße 20, vom 5. bis 14. Januar, di-fr um 19.30 Uhr, sa 15/19.30 Uhr, so, 7. Januar, um 14.30/19 Uhr, so, 14. Januar, 14.30 Uhr. Karten von 37,90 bis 67,90 Euro unterTel. 47 11 06 33 oder