Tolle Preise zu Ostern gewinnen!

Preisausschreiben vor den Festtagen: Freikarten für

Kultband City sowie den Wildpark Schwarze Berge

Heinrich Sierke, Hamburg-SüdDie Chance auf tolle Preise sowie Anregungen für originelle Präsente bietet das Osterpreisausschreiben des Elbe Wochenblatt am Wochenende. Mit etwas Glück können Besucher zwei Ewachsenenkarten für den Wildpark Schwarze Berge gewinnen. Der bietet zu Ostern besonders viele Attraktionen, darunter Osterbasteln und Ostereiersuche mit tollem Preis. Eine weitere Gewinn-Chance auf zwei mal zwei Erwachsenen-Karten für die Kultband „City“, die am Freitag, 5. Mai, in der Laeiszhalle gastiert, bietet sich für Wochenblatt-Leser.Die fünf Musiker feiern auf einer Tournee das 40-jährige Jubiläum ihrer Hymne „Am Fenster“ – eine melancholische Hommage an die Liebe. Dieses Lied bedeutet eden Durchbruch für die ostdeutsche Rockband, die zunächst ein Geheimtipp war.Jede Mengeschöner ErlebnisseDoch ihre Experimentierfreude wirkte bahnbrechend. Und als Bassist Georgi Gogow eines Tages zur Bandprobe einfach seine Geige mitbrachte, entsteht daraus der melancholische Geigensound, der später zu Citys Markenzeichen werden sollte – insbesondere dank „Am Fenster“.Im Freien können Groß und Klein im Wildpark Schwarze Berge jede Menge schöner Erlebnisse teilen – und dank dem Elbe Wochenblatt am Wochenende vielleicht sogar kostenlos.Wer Erwachsenen-Freikarten für einen Besuch auf dem rund 50 Hektar großen Gelände oder für das City-Konzert gewinnen möchte, sendet bis Dienstag, 11. April, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt Verlag, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Wer per E-Mail am Gewinnspiel teilnehmen möchte, sendet an info@elbe-wochenblatt-verlag.de eine E-Mail. Als Stichwort beziehungsweise im Betreff entweder „Wildpark Schwarze Berge“ oder „City“ schreiben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.