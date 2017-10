Sixpacks vom fünften Kontinent

Karten für Thunder From Down Under in der Laeiszhalle zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgWer an Australien denkt, denkt an heiße Temperaturen und ein einzigartiges Lebensgefühl: Genau das bringen „Thunder From Down Under“ – der wohl heißeste Export Australiens nach Deutschland. Bei ihren Auftritten schaffen es die australischen Tänzer, den zumeist weiblichen Zuschauern einen unvergesslichen Abend voller mitreißender und spannender Momente zu bescheren. Am Freitag, 16. März 2018, kommen die heißen Australier in die Laeiszhalle – das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost Karten.Thunder From Down Under bieten dem Publikum nicht nur eine visuelle Darbietung der Extraklasse – Nein: das Publikum ist hautnah dabei und wird in die Show integriert.Sie bestechen mit Charme und Einzigartigkeit und haben nicht umsonst den Ruf, die beste männliche Revue-Show der Welt zu bieten. Eine gute Gelegenheit für einen Junggesellinnenabschied, eine Scheidungsparty oder eine gelungene Abwechslung vom Alltag, wo Sixpacks nicht hinter jeder Ecke warten.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für das Gastspiel von Thunder From Down Under in der kleinen Laeiszhalle. Gewinnen, so geht’s: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Thunder From Down Under“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist am Freitag, 20. Oktober. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Thunder From Down Under,Freitag, 16. März, 2018um 20 Uhr in der kleinen Laeiszhalle,Johannes-Brahms PlatzTickets (40 bis 50 Euro)unter Tel. 0234/947 19 40oder im Internet unter