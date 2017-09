Auszeit mit Hochseeklima

Kurzreisetipp des Monats: Helgoland

Horst Baumann, HamburgHelgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel, 70 Kilometer vom Festland entfernt, ist eine vielseitige Erlebnisinsel, Kurort und Heilbad. Die Anreise erfolgt mit dem Seebäderschiff „MS Helgoland“ ab Cuxhaven.Auf der Insel angekommen, bietet sich bei einem Spaziergang zur berühmten „Langen Anna“ ein einmaliger Ausblick auf die Nordsee. Wer sich mit der Inselgeschichte beschäftigen möchte, kommt im Rahmen einer Bunkerführung auf seine Kosten. Ein besonderes Erlebnis ist ein Ausflug zur Düne, von der aus vor allem im Winterhalbjahr, Kegelrobben zu beobachten sind. Nach den Aktivitäten an der frischen Nordseeluft lässt es sich in der Sauna des Meerwasserschwimmbads „mare frisicum Spa“ optimal entspannen.Veranstalter regiomaris bietet ab Oktober dreitägige Kurztrips nach Helgoland als Komplettpaket an. Das Angebot umfasst die Bahnfahrt mit dem „metronom“ nach Cuxhaven, den KVG-Linienbustransfer zum Fährhafen, die Schifffahrt mit der Reederei „Cassen Eils“ und zwei Übernachtungen im Hotel „Zum Hamburger“ mit einem Abendessen. Zusätzlich ist das „Helgoland Erlebnispaket“ in dem Angebot enthalten, mit Ausflug zur Düne und wahlweise einer Bunkerführung oder dem Eintritt in das Meerwasserschwimmbad mit Sauna. Helgoland ist auch als Tagesausflug im Komplettpaket buchbar.Das Elbe Wochenblatt verlost eine Familienkarte (zwei Erwachsene und drei Kinder bis 14 Jahre) für einen Tagesausflug nach Helgoland. Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Um welche Uhrzeit legt das Seebäderschiff in Cuxhaven bis zum 5. November ab? Ein Tipp: Die Lösung erfährt man online oder telefonisch bei regiomaris.Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.de. In die Betreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist der 9. September. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.Kurztrip Helgoland:Bahnfahrt, Linienbustransfer, Schifffahrt, 2 Ü/F, ein Abendessen und „Helgoland Erlebnispaket“ für 239 Euro p.P./DZ (299 Euro EZ) Anreise Oktober täglich, November bis März Di, Mi, Fr oder SaTagesausflug Helgoland:Bahnfahrt, Linienbustransfer und Schifffahrt für 69 Euro p.P. (Familien 159 Euro) täglich bis 31. Oktober 2017.Weitere Infos unterTel. 040 / 50 690 700 oder❱❱ www.regiomaris.de