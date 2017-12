Spende für Bolzplatz

Als die Unterkunft Am Radeland im Herbst 2015 eröffnet wurde, gab es ringsum viele Vorbehalte und Ängste. Christoph Birkel gründete daraufhin die Open Arms gGmbH, um so Kontakte zwischen alten und neuen Nachbarn zu stiften. Eine Vollzeit-Hauptkraft und engagierte Freiwillige haben seitdem viel auf die Beine gestellt: Sprachkurse, ein Nachbarschaftscafé und eine interkulturelle Nähwerkstatt.Die Familie Birkel hat sich seit Bestehen der Unterkunft als beständiger Unterstützer gezeigt. Ein Spielplatz im Wert von 25.000 Euro konnte dank des Engagements ebenso finanziert werden wie Alphabetisierungskurse.In der Wohnunterkunft Am Radeland leben 168 Menschen, davon 40 Kinder und Jugendliche. Ein dreiköpfiges Team aus Sozial- und Unterkunftsmanagern sowie technischem Dienst ist für die Bewohner da. EW