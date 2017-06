Meteorite im Niels-Stensen-Gymnasium

Bill Viola-Kunstobjekt: Oberstufenschüler

verändern Klassenraum

Bill Viola

Schüler des 11. Jahrgangs des katholischen Niels-Stensen-Gymnasiums haben unter Anleitung von Lehrer Jendrik Helle sowie zwei Künstlern der Hamburger Deichtorhallen ganze Arbeit geleistet. In einem abgedunkelten Klassenraum an der Barlachstraße schwebten silberne Meteoriten scheinbar schwerelos durch den Raum. Eine Spiegelfläche unterhalb der Kunstinstallation veranschaulichte die unendliche Weite des Weltraums. Es herrschte Ruhe – und eine große Zufriedenheit. „Es ist schon klasse, einen ganzen Raum zu gestalten und gemeinsam etwas wirklich Großes zu schaffen“, freute sich Aneta (16).Mehr als 300 Schüler aus ganz Hamburg haben sich seit Anfang April von Bill Viola inspirieren lassen. Mit dem Harburger Laboratorium fand das Kunstprojekt nun seinen Abschluss.Violas Werke beschäftigen sich mit den zentralen Themen des menschlichen Lebens: Geburt, Tod, Liebe, Emotionen und Spiritualität. Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft sind ein entscheidender Teil seiner Arbeit. Und genau davon haben sich auch die Harburger Gymnasiasten inspirieren lassen.Im Niels-Stensen-Gymnasium bereiteten die Oberstufenschüler zunächst in Kleingruppen eigene Raummodelle in ganz unterschiedlicher Ausrichtung vor. Schließlich einigte sich die Klasse auf das Thema „Universum“. Aus Styropor, Luftpolsterfolie und Klebeband fertigten die kreativen Jugendlichen dann Meteoriten in unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit. Panzertape und silberne Sprühfarben vollendeten die Festkörper kosmischen Ursprung.„Es war einfach spannend zu sehen, welche Ideen wir wirklich umsetzen konnten – und welche eben nicht“, erklärte Dana (17).... zählt zu den bedeutenden zeitgenössischen Installations- und Videokünstlern. Er hat seine Projekte unter anderem im Grand Palais in Paris und im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Die Installationen von Viola sollen Besucher ermutigen, über grundlegende Fragen des Lebens und ihrer Existenz nachzudenken.