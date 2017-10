Kicken wie die Großen

Kroschke Kinderstiftung spendet Fußballschuhe für FC Veddel United

Siegmund Borstel, VeddelBei Veddel United trainieren über 100 Kinder aus 20 verschiedenen Nationen. Viele der Familien haben nicht die Möglichkeit, ihren schnell wachsenden Kindern immer wieder neue Fußballschuhe zu kaufen. Deswegen hatte sich der Verein an die Kroschke Kinderstiftung gewendet. Mit Erfolg! Die Stiftung spendierte Veddel United 86 Paar nagelneuer Fußballschuhe im Wert von 3.225 Euro.Der Verein wurde 2013 von Sedat Cukadar in Eigeninitiative gegründet. Heute trainiert Sedal Cukadar die Kinder, kocht regelmäßig für sie und berät die Familien bei vielen Fragen – alles ehrenamtlich. All das sorgt für gelebte Integration.Engagement reicht weit über das Fußalltraining hinaus„Bei Veddel United geht das Engagement weit über das Fußballtraining hinaus. Auch deshalb ist es eine Herzensangelegenheit für uns, den Veddel United zu unterstützen“, verrät Anja Wenk, Sprecherin der Kroschke Kinderstiftung (siehe auch Infokasten rechts).Weitere Informationen über den FC Veddel United gibt’s im Internet unter❱❱ www.fc-veddel-united.de Unter dem Motto „Wir helfen kranken Kindern“ setzt sich die Kroschke Kinderstiftung seit 25 Jahren für Kinder mit belasteter Gesundheit ein. Im Fokus stehen frühe Hilfen für Neugeborene und Babys, die Gesundheitsvorsorge und die Unterstützung chronisch kranker und behinderter Kinder, etwa durch Musik- und Kunsttherapie und die Ausstattung von Kliniken mit Therapiegeräten oder die Förderung spezieller Freizeiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei Projekten rund um Hamburg.❱❱ www.kinderstiftung.de