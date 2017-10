INFO: Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation Gegr.10.Dezember 2011

Immer noch nicht bei uns ?



Sie wollen Ihre Freizeit mit netten Menschen verbringen ? Unser Alter ab ca.60 Jahre--- ?Gemeinsam werden Ausflüge,Bus-Touren per HVV/Reisebus,Museumsbesuche,Kurz-Reisen,kleine Wanderungen u.v.mehr gemacht.Außerdem gibt es jeden Monat einen " Klönschnack-Treff "Der nächste Klönschnack-Treff findet am 07.November 2017 Dienstag imRestaurant Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark 1, Vahrendorf statt.Busverbindung Linie 340Kontakt: Jürgen Lohse,Gründer u. Leiter der Freizeitgruppe SüderelbeTelefon : 040 / 702 52 77Jeden Mittwoch und Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr evtl. AB