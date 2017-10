Hilfe für Kinder in Not

Verlosung: Benefizkonzert für SOS-Kindedörfer:

10. große Blues & Boogie-Night in der Friedrich-Ebert-Halle

Karin istel, Hamburg-SüdSeit über 35 Jahren wirbt Dieter Bahlmann Spenden für SOS-Kinderdörfer weltweit ein. „Das Geld kommt zusammen über die Benefiz-Konzerte, die ich regelmäßig veranstalte“, sagt der umtriebige Spendensammler. Am Freitag, 10. November, ist es wieder soweit: Dann steigt um 20 Uhr die „10. große Blues & Boogie-Night“ in der Friedrich-Ebert-Halle. Der Erlös wird SOS-Kinderdörfer weltweit zugute kommen.Wer sich amüsieren und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, ist bei der Blues & Boogie-Night genau richtig: „Bei den vergangenen neun Konzerten kamen 9.000 begeisterte Zuschauer musikalisch voll auf ihre Kosten und sorgten dafür, dass jeweils in etwa 10.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer gespendet werden konnten“, freut sich Konzertveranstalter Dieter Bahlmann.In diesem Jahr werden prominente Künstler wie Abi Wallenstein, Axel Zwingenberger, Jörg Hegemann, Reiner Regel, Jaimi Faulkner, 8 To The Bar und B.B. & The Blues Shacks bei der 10. Blues- & Boogie-Night auftreten. Das Besondere: Alle Künstler verzichten zugunsten der SOS-Kinderdörfer auf ihre Gage.Die Moderation der Show zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit übernimt wieder Peter „Banjo“ Meyer mit viel Charme und Humor.Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Harburger Friedrich-Ebert-Halle am Alten Postweg 30. Karten für die erfolgreiche und beliebte Veranstaltung für einen guten Zweck gibt es zum Preis von 16 bis 24 Euro (plus Vorverkaufsgebühren) an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Hamburg, bei der Theaterkasse Kähler im SEZ, Cuxhavener Straße 335, Tel. 702 63 14, unter Tel. 01806/969 00 00 oder an der Abendkasse.Wer kostenlos die 10. große Blues & Boogie-Night erleben möchte, sendet bis zum 30. Oktober eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Blues & Boogie“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder man schickt eine E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Blues & Boogie“, an post@wochenblatt-redaktion.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.