Der Alltagsstress bleibt zuhaus

Pellworm – Auszeit mitten im Wattenmeer

Horst Baumann, HamburgSchon während der kurzweiligen Schifffahrt von Nordstrand nach Pellworm zeigt sich die einzigartige Natur des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer von ihrer schönsten Seite. Die ruhige grüne Insel lässt sich gut auf einer entspannten Fahrradtour erkunden. Alternativ werden Gäste bei einer geführten Inselbusrundfahrt auf charmant friesische Art mit Pellworms Sehenswürdigkeiten vertraut gemacht.Das Wahrzeichen der Insel, die Alte Kirche St. Salvator aus dem 11. Jahrhundert, liegt im Westen der Insel direkt am Seedeich und zählt mit ihrer originalen Schnitger-Orgel und der Turmruine zu den besonderen Attraktionen der Nordseeinsel. In Tammensiel befinden sich das Insel- und Schifffahrtsmuseum. Eine Leuchtturmführung ist bei einem Pellworm-Besuch ein „Muss“.Veranstalter regiomaris bietet Tagesausflüge als Komplettpaket nach Pellworm an. Das Angebot umfasst die Bahnfahrt im Schleswig-Holstein-Tarif nach Husum, den Linienbustransfer nach Nordstrand, die Schifffahrt mit der „NPDG“ nach Pellworm, ein Mittagessen und ein Leihfahrrad oder eine geführte Inselrundfahrt. Pellworm ist auch als sechstägige Reise mit Übernachtungen und Frühstück im Hotel „Kaydeich 17“ buchbar.Das Elbe Wochenblatt verlost eine Familienkarte (zwei Erwachsene und drei Kinder bis 14 Jahre) für einen Tagesausflug nach Pellworm. Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Was befindet sich auf dem Pellwormer Leuchtturm? Ein Tipp: Die Lösung erfährt man online oder telefonisch bei regiomaris. Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.de. In die Betreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist Sonnabend, 29. April. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.Tagesausflug Pellworm: Bahnfahrt, Linienbustransfer, Schifffahrt, Leihfahrrad oder Inselrundfahrt, Mittagessen für 65 Euro pro Person (Familien 139 Euro)Sechs Tage Pellworm:Bahnfahrt, Linienbustransfer, Schifffahrt, 5 Übernachtungen mit Frühstück, ein Abendessen, Leihfahrrad, Pellworm-Erlebnispaket (Inselrundfahrt, Leuchtturmführung, Exkursion) für 499 Euro pro Person im DoppelzimmerWeitere Infos unterTel. 040 / 50 690 700 oder❱❱ www.regiomaris.de