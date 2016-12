Der schwerbehinderte Harald Peterlick darf mit seinem Elektromobil ab Januar nicht mehr mit den Bussen des HVV fahren

Olaf Zimmermann, Hamburg –Hintergrund: Harald Peterlick (66) geht's nicht gut. Herz und Rücken sind schwer geschädigt. Er ist zu 100 Prozent schwerbehindert. In seinem Schwerbehindertenausweis sind eine „erhebliche Gehbehinderung" und sogar die „Notwendigkeit einer ständigen Begleitung" vermerkt.Seine Wohnung in der Georg-Wilhelm-Straße verlässt der Hamburger nur selten. Ohne das Elektromobil (E-Scooter), das er sich vor zwei Jahren gekauft hat, geht's nicht.Wenn er Einkaufen möchte, rollt Peterlick mit seinem Shoprider TE 888 zur Bushaltestelle und rangiert sein Gefährt dann geschickt in den Bus. „Nicht alle Busfahrer nehmen mich mit dem E-Scooter mit, aber meistens klappt's gut", sagt er.Das wird sich ändern. Ab dem 1.Januar.2017 darf sein Elektromobil von Bussen des HVV nicht mehr befördert werden. Warum? Der HVV hat neue Regeln aufgestellt. Mitgenommen werden künftig nur noch E-Scooter mit einer Länge von maximal 1,20 Meter. Problem: Viele gängige Modelle sind ein klein wenig größer. Das von Harald Peterlick um knapp zwei Zentimeter.„Die beim HVV haben mir gesagt, dass ich dann nicht mehr mit dem Bus fahren darf", so Peterlick. „Ich kann dann nicht zum Arzt, ich kann nicht zum Einkaufen, ich kann gar nichts mehr. Das ist das Ende."Sind diese zwei Zentimeter, die Peterlicks E-Scooter über der Marke liegt, wirklich so entscheidend? Der HVV war zu keiner Stellungnahme bereit. „Die interne Diskussion dauert weiter an", teilt HVV-Sprecher Rainer Vohl schlicht mit. Besser haben es Fahrgäste mit E-Rollstühlen, Kinderwagen oder Rollatoren. Sie sind, so heißt es in den neuen HVV-Vorschriften, stets zu befördern.Ab 1.1.2017 dürfen viele Schwerbehinderte mitihrem Elektromobil nicht mehr die Busse des HVV benutzen. Was halten Sie davon?Olaf Zimmermann, Hamburg-Süd –Seit vielen Jahren gibt es Kontakte zwischen der LAG und dem HVV, insbesondere zu Themen der Barrierefreiheit. Wir waren auch bei diesem Thema seit Längerem mit dem HVV im Gespräch. Da der völlige Ausschluss drohte, war es unser Ziel, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie E-Scooter nutzen, weiterhin mit dem Bus fahren können. Eine Beratung im Sinne technischer Aussagen wie Länge oder Gewicht erfolgte nicht.Die LAG führt seit über zehn Jahren ein kostenloses Mobilitätstraining im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch. Dieses Angebot haben wir explizit für E-Scooter-Nutzer ausgeweitet und es wird auch vom HVV beworben. Allerdings ist dieses Training nicht auf den Bus beschränkt, die Nutzung von U- und S-Bahn werden bei Bedarf ebenfalls geübt.Die Längenangabe ergibt sich nach unserer Information aus einem Gutachten, das der HVV seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Nach unserem Eindruck haben zahlreiche Scooter über 1,20 m Länge und wir hätten es begrüßt, wenn das Gutachten auch auf die am häufigsten verkauften Größen eingegangen wäre.Olaf Zimmermann, Hamburg/Berlin –„E-Scooter sind bei uns kein Problem", sagt BVG-Sprecherin Petra Reetz auf Anfrage, „auch nicht bei einer Länge von 1,22 Metern." Wenn bereits zwei Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer im Bus mitfahren, sei für E-Scooter kein Platz mehr. Umgekehrt gelte das Gleiche. „Dann muss man eben den nächsten Bus nehmen", so die Sprecherin. „Für E-Scooter sind auch keine Plaketten oder so nötig. Es reicht, wenn alle mit ein wenig Augenmaß handeln."