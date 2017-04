Rock-Cover Nacht in der Linde - Klecken/Rosengarten

Zum ersten Mal findet in der Linde in Klecken/Rosengarten die Rock-Cover-Nacht statt.Zwei namhafte Cover-Bands werden dem Publikum ab 19.30 Uhr einheizen:- Das Beste aus den aktuellen Charts und Party-Klassiker!- Rock Classics!Beide Bands haben sich in den letzten Jahren auf diversen Veranstaltungen wie dem Altländer Blütenfest (Jork), Dorffest Maschen, Herbstmarkt Hollenstedt, Rock unter Eichen / Trelde einen Namen erspielt.Weitere Informationen auf Facebook und den Bandpages vonund

Karten sind nur an der Abendkasse für 10 Euro erhältlich.