Irlands Geschichte - genial getanzt

Tanzshow von der grünen Insel: Riverdance gastiert im Mehr! Theater am Großmarkt – Karten zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgLeidenschaft und perfekte Choreografie: Die atemberaubende irische Tanzshow Riverdance – zugleich der Name des Tanzensembles – fasziniert im Rahmen einer großen Deutschland-Tournee im Mehr! Theater am Großmarkt. Das Elbe Wochenblatt verlost drei Mal zwei Karten für die Aufführung am Freitag, 3. November.Die Show erzählt bewegend vom facettenreichen Schicksal des irischen Volkes: von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr. Riverdance zeigt auch das Zusammenspiel und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Mit vollendeter Körperbeherrschung und in einem rasanten Tempo präsentieren die Tänzer eine spektakuläre Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilen wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore.Die live gespielte traditionelle Musik, für deren Komposition Riverdance 1997 sogar einen Grammy erhielt, ist geprägt von Sehnsucht, aber auch Hoffnung und Zuversicht. Die Tänzer erwecken die Geschichte und Kultur Irlands mit synchroner Tanzperfektion und traumhaften Kostümen zum Leben.Auch die Kritik vermochten die Künstler von der grünen Insel zu überzeugen. „Atemberaubende Perfektion“, urteilte die „Welt“, „größtes Tanzspektakel aller Zeiten. Respekt!“, meinte die „Süddeutsche Zeitung“.Riverdance ist weit mehr als ein Tanzensemble: Es ist das Original und der Mythos ist ungebrochen. Seit dem ersten Auftritt beim Eurovision Song Contest 1994 zieht Riverdance die Zuschauer in seinen Bann. Bisher konnten sich mehr als 25 Millionen Zuschauer in 46 Ländern und fünf Millionen Zuschauer in Deutschland von der besonderen Aura des Tanzensembles überzeugen.Wer Tanz und Musik von der grünen Insel kostenlos erleben möchte, sendet bis Montag, 25. September, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Riverdance“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Riverdance“, an post@wochenblatt-redak tion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Riverdance am Freitag, 3. November, um 20 Uhr im Mehr! Theater am Großmarkt, Banksstraße 28. Tickets ab 59,80 Euro – inklusive Gebühren – unterTel. 01806 / 77 71 11 (20 Cent pro Anruf – Mobilfunkpreise maximal 60 Cent je Anruf) und www.myticket.de