„Ein Erlebnis wie in einer Kirche in New York“

Interview: Die New York Gospel Stars vor ihren Konzerten im Michel, für die wir Karten verlosen

Craig Wiggins: Sehr gut. Wir spielen zwei Konzerte: Eines a cappella mit acht Sängern und eins, wo wir von einem Pianisten und Gitarristen begleitet werden.Craig Wigins: Anfangs wussten die Leute nicht, was sie erwartet. Jetzt mögen sie uns und haben sich an uns gewöhnt. Wir konnten eine Nähe zum Publikum entwickeln. Jedes Jahr wird es etwas leichter für uns.Malik McClain: Ich startete als Youngster in einer Kirche in Brooklyn. Meine Mutter nahm mich mit.Craig Wigins: Das ist es. Wir wollen dem Publikum das Erlebnis bieten, das wir in New York haben. Sie sollen fühlen, was wir fühlen. In Deutschland denkt man oft, dass Mahalia Jackson die einzige Gospelsängerin ist. Sie war eine großartige Sängerin, die viele Türen geöffnet hat. Seitdem sind aber so unglaublich viele Sänger für jüngere Generationen nachgewachsen.Craig Wigins: Man muss verstehen, worum es im Gospel geht. Die Erfahrung mit Gott. Man könnte auch kein Tribute-Konzert für Whitney Houston geben, wenn man nicht weiß, wer sie war und wie sie gesungen hat. Für uns ist das kein Hobby oder Entertainment. Es ist unser Glaube.Malik McClain: Wir haben in Brooklyn eine lange Tradition guter Musiker und Sänger. Die Erfahrung, die wir in Europa weitergeben, kann man dort sonntags in der Kirche machen. Man bekommt Musik und Predigt gleichzeitig. Es ist wie ein Konzert, aber nicht vorher einstudiert. Es ist persönlicher.Craig Wigins: Es ist eine Sammlung aus den letzten zehn Jahren und wir wollen auch einige neue Musik bringen. Einige der Sänger, die wir mitbringen, waren dabei, als damals alles für uns in Deutschland begann. Und es wird Überrachungen geben.Wirklich, dort wo es die Treppen hinunter geht? Das wusste ich nicht. Ich muss mir das Gewölbe im Januar genauer ansehen.