Koordination, Balance, Spaß: Jonglieren an 6 Abenden im BiB

im schönen Kuppelsaal des "BiB": 6 kreative, konzentrierte und bewegte Abende,

an denen viel gelacht wird. Wie gewohnt trainiert ihr Basics mit verschiedenen Bällen,

die euch im Kurs zur Verfügung stehen. Fortgeschrittene vertiefen ihr Können und bekommen neuen Input. Neulinge lernen mit 1,2 und dann mit 3 Bällen. Genießt luftige Kapriolen und die ausgleichende Bodenjonglage („bouncen“) !



ANMELDUNG info@nadjagalwas.de



Donnerstag, 12. Januar bis 16. Februar 2017 (6 Termine) Uhrzeit: 18:15 – 19:45h

Bürgertreff Altona-Nord, (BiB, Kuppelsaal), Gefionstraße 3, 22769 Hamburg



Kosten: 82/62 EUR (Ermäßigung bei Alg 2, Grunds.)

SCHNUPPERABEND 15 EUR.



Alle Altersstufen und Fitnessgrade willkommen, auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen.



Bitte bequeme Kleidung, flache Schuhe und Getränk mitbringen. Material ist vorhanden.



Website Nadja Galwas



BiB im Bürgertreff Altona-Nord



DIE KUNST DES JONGLIERENS

ist ein ideales Training für Körper und Geist! Sie zentriert, inspiriert und schenkt konzentrierte Ruhe. Bälle & Co bringen uns spielerisch in Bewegung. Unser Körpergedächtnis verblüfft dabei mit großer Merkfähgikeit. Koordination, peripheres Sehen, Balance und Wurftechnik bilden die Basis für erstaunliche Tricks.