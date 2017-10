HFC Falke e.V. empfängt am Sonnabend St. Pauli III

Am Sonnabend, den 21. Oktober kommt es an der Waidmannstraße erneut zum Duell der Tabellennachbarn. Der sechstplatzierte HFC Falke trifft um 12 Uhr auf die dritte Mannschaft des FC St. Pauli, die punktgleich auf dem siebten Rang liegt.

Damit sind alle Weichen gestellt für ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der Sieger den Anschluss ans Spitzenfeld halten kann. Dabei könnten die Falken zumindest einen mentalen Vorteil haben, denn nach zuletzt eher mauen Vorstellungen fand das Team von Trainer Dirk Hellmann am vergangenen Wochenende zu alter Stärke zurück und siegte beim Niendorfer TSV III hochverdient mit 5-0, während St. Pauli gegen Eintracht Lokstedt mit 0-3 unter die Räder kam.Es wird also spannend im Rudi-Barth-Stadion!Eintritt: 3,- Euro / 1,50 Euro ermäßigt