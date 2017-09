Falke empfängt Vicky zum Nachbarschaftsduell

Am 23.09. empfängt Falke die Zweitvertretung des SC Victoria. dabei kommt es zum doppelten Nachbarschaftsduell, denn nicht nur räumlich sind sich die beiden Clubs nahe. Auch in der Tabelle steht man Seite an Seite. Das verspricht sportliche Brisanz!

19 Punkte hat Vicky II auf dem Konto, der HFC Falke derer 15. Allerdings haben die Falken auch ein Spiel weniger absolviert, da der Vergleich mit dem VfL 93 vor zwei Wochen sprichwörtlich ins Wasser fiel. Falke wird alles daran setzen, den Tabellendritten ohne Punkte an die Hoheluft zurückzuschicken und den Abstand zueinander zu verringern, auch, weil auf Platz 5 bereits die dritte Herren vom Millerntor lauert. Gleichzeitig wird Vicky sicherlich versuchen, Falke auf Distanz zu halten. Es wird also spannend an der Waidmannstraße.Der Anpfiff ertönt um 12 Uhr, der Eintritt beträgt 3,- beziehungsweise 1,50 Euro (ermäßigt).