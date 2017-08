Derbyzeit in Eimsbüttel: Falken empfangen Alsterbrüder

Zu einem Stadtteilderby kommt es am Sonnabend, den 26. August an der Waidmannstraße. Im Rudi-Barth-Stadion treffen der HFC Falke e.V. und der FC Alsterbrüder aufeinander.

Das Spiel ist ein Nachbarschaftsduell im doppelten Sinne, denn die beiden Clubs kommen nicht nur beide aus Eimsbüttel, auch in der Tabelle liegen die beiden Teams direkt nebeneinander, wobei die Falken mit Position 4 der Tabelle und zwei Punkten mehr auf der Habenseite ein kleines Bisschen besser dastehen als das Team vom Sportplatz an der Gustav-Falke-Straße. Damit das so bleibt, könnte es auch gut sein, dass bei Falke bereits am Sonnabend auch Neuzugang Dennis Theißen aufläuft. Der war vor seiner fußballerischen Pause und seinem Neu-Engagement beim HFC bereits in der Regionalliga aktiv und zuletzt Kapitän von Altona 93. Es wird also sicher hoch hergehen.Anpfiff: 12 UhrEintritt: 3,- Euro, 1,50 Euro (ermäßigt)