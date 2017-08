Bezirksliga Nord: HFC Falke e. V. - Hoisbütteler SV

Am 3. Spieltag der Bezirksliga Nord empfängt der HFC Falke den Hoisbütteler SV. Am 12. August um 12 Uhr ertönt der Anpfiff im altehrwürdigen Rudi-Barth-Stadion an der Waidmannstraße.

Zum ersten Bezirksliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte (am ersten Spieltag fiel die Heimpremiere buchstäblich ins Wasser - Nachholtermin 16.8.17) freut sich der HFC wieder auf zahlreiche lautstarke Zuschauer. Dirk Hellmanns Team ist mit einem Sieg bei UH/Adler in die erste Bezirksligasaison gestartet und möchte daran natürlich auch vor heimischer Kulisse anknüpfen. Im Anschluss ist zudem der Besuch bei der zweiten Mannschaft möglich. Diese spielt um 15.30 Uhr am Steinwiesenweg, der mit den Buslinien 183 und 283 (Ausstieg Eidelstedter Platz) erreicht wird.