Bezirksliga Nord: Falke empfängt VfL 93

An der Waidmannstraße trifft der Fanverein HFC Falke am Sonnabend, den 9. September auf das Tabellenschlusslicht vom VfL 93. Nach der Niederlage bei Spitzenreiter ETV will das Team von Trainer Dirk Hellmann wieder angreifen.

Es war ein hochklassiges Spiel am Lokstedter Steindamm - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Der HFC Falke will diese Scharte am Sonnabend ab 12 Uhr natürlich auswetzen, um weiter am oberen Ende der Tabelle ein Wörtchen mitzureden. Der vfL hingegen hat bisher noch keinen Punkt auf dem Konto, so dass es auf den ersten Blick nach einem Schützenfest aussieht. Doch Falke staruchelte bereits beim damaligen Tabellenletzten Wellingsbüttel, sodass Vorsicht geboten ist, wenn im Rudi-Barth-Stadion der Anpfiff ertönt. Auf jeden Fall dürfen die Fans eine Menge Tore erwarten. Falke verfügt nämlich über den besten Angriff der Liga.Eintritt: 3,- Euro, 1,50 Euro (ermäßigt)