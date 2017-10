Altona Basketball vs. VSK Blau-Weiss Ellas

Endlich wieder Oberliga Basketball in Altona



Nach zehn jähriger Abstinenz hat es der ATSV wieder in die Oberliga geschafft und kann sich wieder mit den besten Mannschaften Hamburgs messen. Am kommenden Sonntag, 08.10.17, wartet ein heißes Spiel auf die Zuschauer in der Sporthalle St.Pauli. VSK Blau-Weiss Ellas ist zu Gast bei den Altonaer basketballern. Seit drei Jahren warten beide Teams auf diesen Tag. In diesem Jahr ist es soweit, weil beide Teams den Aufstieg in Hamburgs höchste Klasse schafften.



Um 19.30 Uhr ist Tip Off. Der eintritt ist Frei!