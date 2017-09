"Wir wählen Skat"

Skatturnier im Ledigenheim



Es werden gespielt: 2 Serien à 32 Spiele am 4er Tisch / 24 Spiele am 3er Tisch.

Es gelten die Regeln der Internationalen Skatordnung. Zur 2. Serie wird nach

Punkten gesetzt.



Für verlorene Spiele wird ein Abreizgeld in Höhe von 50 Cent erhoben. Ein Startgeld kann auf freiwilliger Basis als Spende für das Ledigenheim erfolgen!

Es werden tolle Sachpreise ausgespielt! Gut Blatt!



Um Anmeldung unter Tel. 040 29 81 37 29 wird gebeten, als Mail an post@dasros.de oder persönlich im reh in der Rehhoffstraße 1 – 3.