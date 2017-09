Wieder dabei

Bundestagswahl: In Hamburg verliert die SPD drastisch, holt aber noch fünf Direktmandate

Mrochem/ Vitt, Hamburg-WestIn Hamburg haben die Parteien der Großen Koalition die Plätze getauscht: Die SPD rauschte wie die Union im Bund in die Tiefe. 23,5 Prozent, knapp neun Prozent Verlust. Die CDU bekam am meisten Stimmen (27,2 Prozent), verlor aber auch etwa fünf Prozent. Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 13,9 Prozent, so viele Stimmen holten die Grünen in keinem anderen Bundesland. Die Linke kommt auf 12,2 Prozent, die FDP liegt bei 10,8 Prozent. Die AfD bekommt in Hamburg mit 7,8 Prozent bundesweit das schlechteste Ergebnis. Wahlbeteiligung: 75,9 Prozent – 5,6 Prozentpunkte höher als 2013.Insgesamt ziehen 16 Hamburger Abgeordnete in den neuen Bundestag ein. Fünf der sechs Direktmandate konnte die SPD verteidigen. Matthias Bartke (Altona), Niels Annen (Eimsbüttel), Johannes Kahrs (Mitte) Metin Hakverdi (Bergedorf-Harburg) und Aydan Özoguz (Wandsbek) sind per Erststimmen erneut gewählt. Nur im Wahlkreis Hamburg-Nord setzte sich der CDU-Politiker Christoph Ploß durch.Über die Landesliste wurden aus Hamburg zudem Rüdiger Kruse (CDU), Anja Hajduk (Grüne), Katja Suding (FDP), Wieland Schinnenburg (FDP) und Fabio de Masi gewählt. Außerdem werden Zaklin Nastic (Linke), Bernd Baumann (AfD), Manuel Sarrazin (Grüne), Christoph de Vries (CDU) und Marcus Weinberg (CDU) nach Berlin gehen.Scholz: Ergebnis hat nichts mit G20 zu tunHamburgs Bürgermeister und SPD-Bundesvize Olaf Scholz sieht die Schlappe seiner Partei bei der Bundestagswahl nicht als Bewertung der Arbeit des rot-grünen Senats und auch nicht als Nachwehe des G20-Gipfels in der Hansestadt. „Die Wählerinnen und Wähler sind so klug, zwischen Wahlen zum Bundestag und zur Bürgerschaft klar zu unterscheiden“, so Scholz.In der Hamburger Innenstadt demonstrierten am Sonntagabend spontan 500 Menschen gegen die AfD. Die Demo verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.Wahlkreis Altona: CDU 24,9SPD 20,5Grüne 17,9Linke 15,7FDP 11,2AfD 5,5Wahlkreis Eimsbüttel:CDU 26,9SPD 22,2Grüne 17,0Linke 12,4FDP 11,3AfD 5,9Wahlkreis Mitte:CDU 23,5SPD 24,0Grüne 14,4Linke 15,0FDP 9,3AfD 8,0Hamburg:CDU 27,2SPD 23,5Grüne 13,9Linke 12,2FDP 10,8AfD 7,8(Zweitstimmen in Prozent)Quelle: Landeswahlamt