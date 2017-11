Weltoffen und festlich: Der Advent auf dem Goetheplatz

Am 27. November startet der Weihnachtsmarkt Rüm Hart

Programm

Im Friesischen gibt es ein sehr altes Sprichwort, das jetzt im vorweihnachtlichen Altona neu interpretiert wird. „Rüm Hart, Klaar Kimming“ lässt sich mit „Großes Herz und weiter Horizont“ übersetzen. „Der Name ist für uns Programm“, sagt Geschäftsführerin Christiane Thörl von der Interessengemeinschaft Große Bergstraße.„Wir in Altona wollen die Vorweihnachtszeit mit weitem Herzen christlich, aber offen für andere Religionen und Traditionen begehen.Für Kinder wird viel geboten: Es gibt Lesungen mit „Geschichten aus dem Weihnachtskoffer“ von und mit der bekannten Autorin Isabel Abedi. Der aus der Sendung „Mikado“ auf NDR Info bekannte Autor Helmut Peters bringt mit „Weihnachtskuddelmuddel“ ein Hörspiel für Kinder ab sieben Jahren zu Gehör. Hilke Billerbeck und Hannelore Zimmermann freuen sich auf Zuhörer beim „Tanz der Feen“ mit irischen Märchen und Musik. Außerdem gibt es wieder die beliebte Nikolausaktion unter dem Motto „Kinder zieht die Stiefel aus“.Kinder gestalten den Weihnachtsmarkt auch aktiv mit: Es treten Schulchöre auf, Schüler verkaufen immer mittwochs selbstgebackene Weihnachtskekse.In einer „minikleinen“ Kinderhütte können Kinder Ihre Weihnachtsbasteleien und Gebäck verkaufen. (Bitte Anmeldung durch die Eltern unter christiane-thoerl@onlienhome.de). Und ein Karussell und Süßigkeiten gibt’s natürlich auch.Wenn auf dem Goetheplatz die Feierabendzeit beginnt, gibt es ein abwechslungsreiches Musikprogramm: Jojo Cumbana bringt akustischen Jazz, Pop und Rock für die Weihnachtszeit. Der sympathische Musiker ist zum Auftakt am Montag, 27. November, um 18 Uhr zu hören. Am Sonnabend, 1. Dezember, legt DJ Amed Officiel zum ersten Mal bei „Rüm Hart“ auf und sorgt für gute Feierabendlaune. Ein Gospelchor bringt den Besuchern den „Happy Day“ und kurz vor Weihnachten heißt es in Altona „Klezmer goes Christmas“!Selbstverständlich kann man auch nur zum Glühweintrinken kommen, sich mit Würstchen oder veganen Köstlichkeiten stärken. Da war doch noch was? Ach ja! Tolle Adventskränze und Tannenbäume – auch auf den letzten Drücker – gibt’s auch.❱❱ Rüm Hart – Weihnachten im Herzen von Altona, von Montag, 27. November, bis Sonnabend, 23. Dezember, täglich von 10 bis 20 Uhr.18 Uhr: Jojo Cumbana12.30 Uhr: Weihnachtsgebäck, gebacken von Schülern der Ganztagsschule an der Elbe17 Uhr, Hörspiel „Weihnachtliches Märchenkuddelmuddel“ bei Krögers Kleine Schwester18 Uhr: DJ Amed Officiel legt auf17 Uhr: Jojo Cumbana16.30 Uhr: „Tanz der Feen“, Musik und Märchen, Hilke Billerbeck & Hannelore Zimmerer12 bis 18 Uhr „Kinder zieht die Stiefel aus“ bei Ikea12.30 Uhr Weihnachtsgebäck, gebacken von Schülern der Ganztagsschule an der Elbe14 bis 18 Uhr: Nikolausaktion bei Ikea11.30 Uhr: Chor der katholischen Schule St. Marien18 Uhr: Jojo Cumbana16.30 Uhr, Tanz der Feen“16 Uhr: „Happy Day“, Multi Gospel Experience Chor18 Uhr: DJ Amed Officiel16.30 Uhr: „Tanz der Feen“, Musik und Märchen12.30 Uhr: Weihnachts-gebäck16 und 17.30 Uhr: Lucia Feier bei Ikea17 Uhr: Hörspiel „Weihnachtliches Märchenkuddelmuddel“ bei Krögers Kleine Schwester16.30 Uhr: Der Chor derTheodor-Haubach-Schule singt18 Uhr: DJ Amed Officiel16 Uhr: „Weihnachtskoffer Geschichten“ Lesung von und mit Isabel Abedi16.30 Uhr: „Tanz der Feen“ Musik und Märchen16.30 Uhr: „Weihnachtskoffer Geschichten“ Lesung von und mit Isabel Abedi12.30 Uhr Weihnachts-gebäck18 Uhr: DJ Amed Officiel18 Uhr: Jojo Cumbana16 Uhr: „Klezmer goes Christmas“ Anna Vishnevska & A Mekhaye