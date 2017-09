Vortrag von Alk Arwed Friedrichsen zur Geschichte des Ledigenheims

Das Ledigenheim - Ein gebautes Versprechen auf Teilhabe aller am Wohlstand

Bauwerke der Wohlfahrtspflege vor dem ersten Weltkrieg in Hamburg



Vortrag des Architekten und Denkmalpflegers Alk Arwed Friedrichsen aus Anlass der Denkmaltage 2017



Vor dem 1. Weltkrieg fand nicht nur im Städtebau ein Aufbruch statt. Bis hinein in die

Wohlfahrtspflege wurden neue Wege beschritten. In Hamburg wurde saniert, Wirtschaftszentren wie das Kontorhausviertel, aber auch Wohnraum und Gebäude der Wohlfahrtspflege entstanden. Die Teilhabe aller am Wohlstand stand dabei Pate.

Als unzumutbar empfundene Lebensbedingungen, dunkle, schlecht versorgte Quartiere werden abgeschafft. Licht, Luft, Bildung und Kultur sollen allen offen stehen. Der Architekt Alk Friedrichsen wird Ideen und Bewegungen der Zeit vorstellen, die u.a. zum Bau der Ledigenheime führten.