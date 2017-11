Stadtgespräch(e) in der U-Bahn

Stadtgespräch improvisiert für einen unvergesslichen Abend



Sie fährt, sie steht, kommt früh, kommt zu spät – die U-Bahn.



Ob auf dem Weg zur Elbphilharmonie oder zum Amt, in den Urlaub oder zur Arbeit, ins Krankenhaus oder ins Café.

Die U-Bahn ist Teil all dieser Momente.

In ihr werden täglich tausende Entscheidungen getroffen, Geständnisse gemacht, Geschichten geboren.

Wir lassen uns von diesen Geschichten inspirieren und zeigen euch wo sie herkommen oder hinführen.



IHR gestaltet durch Eure Vorgaben die Geschichte(n) des Abends maßgeblich mit - für einen unvergesslichen, actionreichen, komödiantischen, dramatischen oder verliebten Abend!



Telefonische Kartenreservierung unter: 040 - 42 10 27 10



Eintritt: 7 € / erm. 5 €