St. PauliArt 2017

St. PauliArt 2017Eine Werkschau von Künstlerinnen und Künstlern in St. PauliThema: Traum und WirklichkeitSeit vielen Jahren schreibt die GWA St. Pauli e.V. die Werkschau St. PauliArt aus. Künstlerinnen und Künstler, die noch nicht oder nicht oft ausgestellt haben, erhalten Gelegenheit, sich mit ihren Arbeiten zu präsentieren.Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht können wir nicht unbedingt von einer »guten« Zeit sprechen. Zu viele Ereignisse haben die Fragilität unseres gewohnten Alltags mehr als deutlich werden lassen und die politischen Geschehnisse machen nicht unbedingt Mut für die Zukunft. Umso wichtiger ist es innezuhalten, sich selbst zu sortieren und zu positionieren, einen Standpunkt zu finden und schließlich zu handeln. In diesem Zusammenhang fragen wir uns, was bietet heute Stoff für Träume?Alb- oder Wunschträume?Die Werkschau umreißt ein breites Spektrum an Ausdrucks- und Herangehensweisen an das Thema: Traum und Wirklichkeit. Oft vermischen sich traumhafte und reale Elemente. Die Künstler*innen bedienen sich dabei z.B. der Fotografie, der Malerei, der Musik, der Sprache, um das Spannungsverhältnis von Traum und Wirklichkeit sicht- und erfahrbar zu machen.Wir freuen uns, dass auch der Kunstimbiss von Katharina Kohl und DG. Reiß wieder auf dem Hein-Köllisch-Platz dabei sein wird (www.kunst-imbiss.de).Mit dabei sind auch:Julia Bach | ZeichnungenKerstin Döring | Every Day ArtJulia Ebert | MalereiCarina Huchtemann | KreidezeichnungenElke Jarm | Acrylmalerei, Mixed MediaPetra Jenßen | Malerei, FotografieFrank Labhard | Collagen, MalereiChrista Legge | Acryl-, Pastell-, ÖlmalereiChristian Marcus Legge | Zeichnungen, LesungenSusanne Müller | FotografieUschi Richter | Mischtechnik, TexteRide Lonesome | Folk, Americana, Old Time MusicRenate Socha | Installation, FotografieMichael Stoy | ZeichnungenRamona Strietzel | FotografieBarbara Vollmer | MalereiHannelore Wilke | FotografieIrene Witte | Vorträge, FotografieEintritt: Spendenbasis