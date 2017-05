Sonntag, 25. Juni 2017: 9 Altonaer Ateliers öffnen ihre Türen

„Viel Kunst beim Tag der offenen Ateliers“

Sehr unterschiedlich wird das „Kunst entdecken“sein: Malerei, Skulpturen, Plastiken, Schmuck, Design,Steinbildhauerei, Taschen aus Segeltuch und vieles mehr erwartendie Besucher. Im Altonaer Hinterhof haben alte und neueAteliers sowie die Bildhauerwerkstatt TONART13 seit mehrerenJahren eine künstlerische Wirkungsstätte gefunden. Es wirdmit sehr verschiedenen Materialien gearbeitet. Die KünstlerInnender Ateliers haben ihre Wurzeln in vielen Nationen: Afghanistan,Brasilien, Italien, Russland und auch in Hamburg-Altona,um nur einige aufzuführen. Am Tag der offenen Ateliers öffnenalle Beteiligten ihre Arbeitsstätten; suchen das Gespräch zuminteressierten Besucher und zeigen „wie und wo Arbeiten entstehen“.„Keine Angst vor der eigenen Kreativität“, so des Weiteren derBildhauer POM. Sein VW-Bus wird im Rahmen eines Happeningsvon 14 bis 15 Uhr als positives Zeichen für ein demokratischesEuropa bemalt. „Gestalte den Europa-Bus“, so der Künstler.Der Eintritt für den Tag der offenen Ateliers ist frei. Ein Fahrstuhlist übrigens in der Leverkusenstraße 13e vorhanden.