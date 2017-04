Sachen übrig? Bitte spenden!

DRK-Kleiderkammer Osdorfer Born nimmt tragbare Kleidung, Schuhe und Haushaltsartikel an

Gaby Pöpleu, LurupNeuer Anstrich, mehr Platz und mehr Service: Durch die DRK-Kleiderkammer in der Bornheide 99, in der Ehrenamtliche seit vielen Jahren gebrauchte Kleidung für Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sammeln, weht ein frischer Wind.Bis zu 30 Menschen kommen inzwischen zu jeder Ausgabe, manche reisen sogar aus anderen Stadtteilen an. Wegen der gestiegenen Nachfrage werden nun – entgegen vieler Gerüchte über überfüllte Kleiderkammern – mehr Kleiderspenden benötigt. „Wir brauchen dringend gut erhaltene und gepflegte Kleidung“, sagt Monika Clasen. Seit Oktober 2015 packt die 57-Jährige drei Mal in der Woche gemeinsam mit sieben weiteren Helferinnen im ehemaligen Bunker ehrenamtlich mit an.Für die Hamburgerin hat die Kleiderkammer eine wichtige „Umverteilungsfunktion“, wie sie sagt. „Für manche Menschen sind Kleidungsstücke Wegwerfartikel. Doch was dem einen nicht mehr zusagt, kann den anderen tatsächlich sehr froh machen.“ Deswegen sollte man vorher prüfen, was grundsätzlich noch tragbar ist. „Kleidung, die sauber und in Ordnung ist, nehmen wir sehr gerne an“, betont die Rotkreuzlerin. Besonders gefragt: Schuhe und Kinderkleidung in den Größen 104 bis 128.Für Monika Clasen ist es wichtig, die Kleiderausgabe, die auch Asylsuchenden offensteht, serviceorientiert zu gestalten. „Mittlerweile teilen wir nicht mehr nur zu. Die Leute können sich ihre Kleidung hier selbst aussuchen.“ Außerdem werde dafür gesorgt, dass die Sachen nicht lange liegen bleiben, sondern schnell verteilt werden. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Mode schnell ändert, berichtet Monika Clasen. Für Zeitgemäßes seien die Menschen sehr dankbar.Kleidung und Haushaltsgegenstände wie Geschirr und kleinere Küchengeräte können montags, mittwochs und donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr und dienstags von 8.30 bis 15.30 Uhr abgegeben werden. Die Ausgabe ist dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 14 Uhr. Infos unterTel. 84 90 80 83 und online❱❱ www.drk-altona-mitte.de