Party für groovigen Mutmacher-Song

Release-Party für Anna Miranis und Fred Martins „Do you feel the Groove?“

ST. PAULI.

Dieser Song macht Mut:

„Do you feel the Groove?“, fragt die Sängerin Anna Mirani, also: „Fühlst Du den begeisternden Rhythmus?“. Mit diesem Electro-Dancemusic-Song will die gebürtige Sibirierin (27) zu Kraft verhelfen, um den Alltag loszulassen und den eigenen Groove zu finden.Die Release-Party steigt am Donnerstag, 12. Oktober, bei der „Uniscene – Fakulspät für Nachtkultur“ im Moondoo, Reeperbahn 136. Anna Mirani tritt zusammen mit dem Bassdrummer, DJ und Musikproduzenten Fred Martin gegen 0.30 Uhr auf. Die Uniscene-Party rund um House, Rap und Funk beginnt um 23 Uhr. Studierende haben freien Eintritt, alle anderen zahlen sechs Euro.„Do you feel the Groove?“ ist ab Freitag, 13. Oktober, unter anderem bei iTunes und Streaming-Diensten wie Spotify und Deezer erhältlich sowie auf YouTube zu sehen. Unter www.annamirani.com kann man den Song gegen eine Spende herunterladen. DA