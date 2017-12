In einer Sternennacht... Serbische Kneipenmusikkultur trifft auf deutsche Lieder und Chansons!



Inspiriert von der serbischen Kneipenmusikkultur hat das Duo Noćna Musica eine Verbindung deutscher Lieder und Chansons und dem serbischen Kulturgut kreiert. Herausgekommen ist ein Kleinkunstabend der besonderen Art, den Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten!



Freuen Sie sich auf einen musikalisch-faszinierenden Abend - mit dem neuen Programm:



In einer Sternennacht...



In der Nacht blicken alle in denselben funkelnden Sternenhimmel - ebenso schillernd sind die Geschichten der Nacht. Manche besteigen die wirklich ganz großen Schiffe, segeln um die Welt und erzählen von Heimweh. Andere bleiben am Hafen sitzen und besingen das Fernweh. Die Frage bleibt oft gleich: „Wo soll ich mit meinem Herzen hin?“. In unserem neuen Programm widmen wir uns weiteren weltbewegenden Fragen, berichten von klein- bis mittelgroßen Krisen und erzählen mit den Chansons und serbischen Liedern Geschichten voller halben und ganzen Wahr- und Weisheiten, singen und spielen von Träumen und Wehmut. Geschichten aus einer Sternennacht eben.



Das Duo Noćna Musica (bestehend aus Linda Smailus und Nenad Nikolic) lernte sich an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg kennen. Ein gemeinsames Projekt der Sängerin und des Akkordeonisten führte zu einer ersten Zusammenarbeit. Seit dem Sommer 2015 tritt das Duo gemeinsam auf und das neue Programm des Duos besteht aus einer Mischung serbischer Lieder und deutschen Chansons. 



Eintritt: 10 € / erm. 8 €