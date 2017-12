Nikolaus, es kann nur einen geben!?

Aus dem Staunen kamen die Kinder nicht heraus, einer der Nikoläuse hatte eine besondere Hilfe dabei. Kein Rentier, keinen furchterregenden Krampus und auch keinen Knecht Ruprecht, mit seiner Rute, sondern einen Dinosaurier. Für die Kinder eine Sensation, einen Dino zu sehen, der auf Sprache und Streicheleinheiten mit fröhlichem Gebrüll, Augenzwinkern und weiteren Bewegungen reagierte.Wie kam es dazu, dass dieser Nikolaus einen waschechten Dino bei sich hatte? Die Wichtel fanden den Dino eingefroren in einem Eisblock am Nordpol, ganz in der Nähe wo der Weihnachtsmann seine Werkstatt hat. Sie tauten ihn auf, gaben ihm ein Wunderelixier, das aus Zucker, Zimt und Mandeln bestand und konnten ihn so wiederbeleben. Seit dem weicht der Dino nicht mehr vom Nikolaus seiner Seite. So erzählte es der Nikolaus und der lügt ja bekanntlich nicht.Am Abend tranken beider Nikoläuse gemeinsam einen heißen Glühweinpunsch und waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.