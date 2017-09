Nach zwölf Jahren endlich fertig!

Die Große Bergstraße feiert: Bergfest und verkaufsoffener Sonntag am 30.September und 1. Oktober

Gaby Pöpleu, AltonaEndlich geschafft! Die Umbauarbeiten in der Neuen Großen Bergstraße sind so gut wie beendet – Grund genug für die Interessengemeinschaft Große Bergstraße, das Bezirksamt und andere örtliche Vereine und Akteure ein großes Straßenfest am Sonnabend, 30. September, zu organisieren. Zusätzlich sind die Geschäfte auch am 1. Oktober beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Das Fest feiert auch die wechselvolle Geschichte der Straße: Eine Plakatausstellung in einem Zelt am „Goetheplatz“ zeigt, wie sich die Bergstraße in den vergangenen zwölf Jahren während der Sanierungsphase entwickelt hat. Unter anderem stellen sich hier die örtlichen Sportvereine vor, es werden Infos rund um Gesundheit und Bewegung geliefert. Auf der Bühne treten von 10 bis 16 Uhr Künstler aus dem Stadtteil auf.Und was wäre die zentrale Altonaer Geschäftsstraße ohne Märkte? Schon um 8 Uhr öffnet wie immer der Wochenmarkt in der Neuen Großen Bergstraße bis 14 Uhr. Von 10 bis 17 Uhr gibt’s dann Glitter, Tand und Schnäppchen auf einem Anwohnerflohmarkt in der Großen Bergstraße, etwa Höhe Nr. 189.Ein Höhepunkt wird sicher die Einweihung der umgestalteten Fußgängerzone sein. Gleichzeitig wird der „Goetheplatz“ von seinen Anführungszeichen befreit: Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld und der Altonaer Baudezernent Johannes Gerdelmann kommen zur offiziellen Platztaufe um 17 Uhr.Auf dem Bruno-Tesch-Platz vergnügen sich unterdessen von 10 bis 17 Uhr die Kleinen mit Rollenrutsche, Kinderschminken und Basteln. Das Einrichtungshaus Ikea lädt zum Beispiel zum Flaschenpost-Basteln.Gegen 18 Uhr klingt das Fest am Sonnabend mit Musik aus. Doch neben zahlreichen geöffneten Geschäften ist auch die Bühne am Sonntag belebt (siehe Kasten): Musik und Akrobatik sind zu sehen, und in der Neuen Großen Bergstraße öffnet von 13 bis 18 Uhr ein Ökomarkt mit vielen regionalen Produkten.Das schwedische Einrichtungshaus bietet zur Feier des Tages viele Mitmach-aktionen:10 bis 13 Uhr Brunch mitLive-Klaviermusik13 bis 17.30 Uhr Rallye fürErwachsene13 bis 17.30 Uhr Rallye für Kinder durch das Einrichtungshaus13 bis 18 Uhr Bastelzelt vor dem Eingang.Auf der Bühne am „Goetheplatz“ wird auch am Sonntag ein unterhaltsames Programm zu sehen sein:13.30 Uhr Bauchtanz14 Uhr Jonglage und Komisches mit Herrn Konrad14.30 Uhr Livemusik mitA Mekhaye15 Uhr Gewinnspiel „Reise nach Altona“ mit Ikea15.30 Uhr Jonglage und Komisches mit Herrn Konrad16 Uhr Livemusik mitA Mekhaye16.30 Offene BühneAußerdem:13 und 15 Uhr Franzbrötchen-Führung bei „Brot und Brötchen“, Neue Große Bergstraße 20