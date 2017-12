Moorburgtrasse durch Othmarschen und Flottbek

Der Hamburger Senat plant eine Fernwärmeleitung mitten durch

Othmarschen und Bahrenfeld. Dem Stadtteilen drohen jahrelange

Großbaustellen.

Warum diese Pläne?

Das Kohlekraftwerk in Wedel, dass den westlichen Teil des großen

Hamburger Fernwärmenetzes versorgt, ist über 50 Jahre alt, störanfällig

und und dreckig. Es muss möglichst bald stillgelegt werden.

Die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) will die Wärme aus

Wedel v. a. durch zwei Komponenten ersetzen: Zum einen durch

Wärme aus der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm

(MVR). Die MVR versorgt bisher die Ölwerke Schindler mit

Prozesswärme und soll diese Wärmemenge in Zukunft ins Fernwärmenetz

einspeisen. Stattdessen soll das Kraftwerk Moorburg den

Industriebetrieb beliefern. Dafür müsste mehr Steinkohle verheizt

werden mit der Folge steigender Emissionen von CO2, Schwermetallen,

Feinstaub usw. Zum zweiten will die BUE die Abwärme

des Klärwerks Dradenau nutzen. Um im Winter auf die 130 Grad

Einspeisetemperatur des Fernwärmenetzes zu kommen, muss aber

aufwändig nach geheizt werden. Das ist teuer. Für diese Wärmeeinspeisungen

aus dem Süderelbebereich plant die BUE die neue

Wärmetrasse. Damit entstünde eine Verbindung zwischen dem

Steinkohlekraftwerk in Moorburg und dem – noch Vattenfall gehörenden

– Fernwärmenetz. Es liegt klar im Interesse Vattenfalls, das Fernwärmenetz

mit Wärme aus seinem Kohlekraftwerk zu beliefern. Es

entspräche nicht den Anforderungen des Klimaschutzes, denn die CO2-

Emissionen (und die von Schwermetallen, Feinstaub usw.) stiegen nochmal

drastisch an. Und es liegt auch nicht im Interessen der Fernwärmekunden,

die letztlich die geschätzten 150 - 200 Mio. Euro für die Trasse

bezahlen müssten.

Es gibt eine Alternative

Im Stellinger Moor gibt es große Flächen der Stadtreinigung Hamburg

(SRH) und von Hamburg Wasser. Mit gasbetriebenen Großmotoren,

einem mit Restholz und Stroh betriebenen Heizkraftwerk, großen solarthermischen

Anlagen und Anlagen der SRH zur energetischen Nutzung

biogener Abfälle (die dort ohnehin gebaut werden sollen) kann das

westliche Fernwärmenetz versorgt werden. Die Gasmotoren können ab

2030 auf Wasserstoff umgestellt werden, der mit überschüssigem Windstrom

hergestellt wird. Diese Lösung ist schneller umzusetzen und

deutlich billiger, weil keine Trasse gebaut werden muss. Sie ist auch

unterm Strich klimaverträglicher. Aber sie entspricht nicht dem Interesse

Vattenfalls.

Der Hamburger Energietisch (HET) und der Bund für Umwelt und

Naturschutz (BUND) laden Sie ein, sich über die Pläne des Senats zu

informieren. Vertreter von HET und BUND im Energienetzbeirat der

Behörde für Umwelt und Energie (BUE) werden die Pläne zum Bau der

Trasse und die Gründe für diese Pläne darstellen. Danach stehen sie für

Fragen und Diskussion zur Verfügung.