Mittsommerfest 2017 im Seemannsheim am Krayenkamp

Bier vom Fass, Würstchen vom Grill, Musik von Hand. Zum ersten Mal mit Ex-Lehrer Sammy Semtner und Bürgermeister a. D. Gerhard Froelian

Am 22. Juni 2017 lädt das Hamburger Seemannsheim am Krayenkamp – zum traditionellen Mittsommerfest. Ab 18 Uhr heißt es für Seeleute und alle von nah und fern: Summer in the city. Mit Bier vom Fass, Würstchen vom Grill, Musik von Hand. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen, um die Arbeit der Seemannsmission zu unterstützen.Dieses Jahr gibt es an Mittsommer eine besondere Premiere. Zum ersten Mal spielen im Seemannsheim am Krayenkamp zusammen: Sammy Semtner, der einst als Studienrat Deutsch und Politik lehrte, sowie Gerhard Froelian, bis Oktober 2014 Bürgermeister der Samtgemeinde Horneburg. Der ehemalige Bürgermeister debütierte vergangenen Sommer auf der Elbinsel Krautsand mit Liedern von Hannes Wader über CCR bis zu den Dubliners.Der Liedermacher Sammy Semtner ist dagegen bereits ein feste Größe der Hamburger Musikszene – und im Seemannsheim. So wird er auch dieses Jahr wieder Lieder wie „Övelgönne" oder „Blankenese" dabei haben und traditionelle Hamburger Lieder zum Vortrage bringen. Zum Semtner-Repertoire gehören aber nicht nur Seemannslieder, sondern Jazz, Rock und Pop, der so international ist wie die Gäste des Seemannsheims. Vielleicht präsentiert Semtner auch Liedgut wie „Seegespiel“ oder „Meerwein“. Diese Titeln sind eine musikalische Hommage an den, der 1915 die literarische Vorlage zum Evergreen „Lilli Marleen“ schrieb: Hans Leip.Kontakt: Inka Peschke + Felix Tolle, Geschäftsführung Seemannsmission am Krayenkamp 040 – 37096-0, info(ad)seemannsheim-hamburg.de