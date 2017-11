Mit Lichtkanonen gegen Mieter

Meine Beschwerde beim Quartiersmanagement für die NEUE MITTE ALTONA (DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG) brachte keine Besserung, dort ist man seit November 2017 nicht mehr zuständig, ich wurde an die ProQuartier Hamburg (Gesellschaft für Sozialmanagement und Projekte mbH) verwiesen. Ich schrieb also eine weitere Beschwerde-Mail. Als Antwort wurde mir mitgeteilt, dass man auch nicht für das Beschwerdemanagement zuständig ist, meine E-Mail aber an die Bauleitung weitergereicht hat. Das ist jetzt eine Woche her und das Flutlicht wurde immer noch nicht weiter zum Boden geneigt oder mit Blenden versehen.„Man will uns aus unserer Wohnungen treiben“ sagt mein Nachbar aus dem Nebenhaus. Er ist schon Paranoid, als langjähriger Mieter muss er mit ansehen wie freigewordene Wohnungen jetzt an WG Vermittler wie Medici Living vermietet werden. „Die Zahlen dreimal so viel Miete wie ich“ sagt er und zeigt mir einen Ausdruck aus dem Internet. Darauf ist ein Foto eines mit schwedischen Möbeln ausgestatteten Zimmers. Ich lese: Möbliertes Zimmer 16qm für Euro 599.- monatlich, in Hamburg Altona, Harkortstraße. Die Wohnungen in seinem Haus haben drei Zimmer, da kommt was zusammen.Ich glaube ja eher dass sich die Bauleitung der „Neuen Mitte Altona“ einen Spaß daraus macht, uns mit dem Scheinwerfer in die Wohnungen zu leuchten. Ich hoffe nicht, dass es aus etwaigen Veranlagungen heraus passiert. Beim „Ersten Spatenstich“ 2015 mit Bürgermeister Olaf Scholz hieß es noch. „Die Bauarbeiten für die Neue Mitte Altona werden für die Anlieger so verträglich wie möglich gestaltet“. Na Ja, Politiker Versprechen eben…