Vor 30 Jahren hat Wolfgang Timm den Lauftreff Ottensen ins Leben gerufen

Gerd Eichbaum, OttensenManchmal kann Wolfgang Timm noch ein unerschütterlicher Optimist sein. „Der Mottentreff ist eine Institution, die es auch nach meinem Tod noch geben wird“, sagt der, der den „Lauftreff Ottensen“ vor etwas mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Immer mittwochs treffen sich an der Eggersallee zwischen 20 und 30 Menschen, um sich „unter Anleitung zum Laufen zu treffen. Das ist die Kernidee.“Entstanden ist die Idee in den 1960er-Jahren, 1974 wurden in der Bundesrepublik die ersten Lauftreffs etabliert, 1986 trat Wolfgang Timm auf den Plan. Vieles hat sich seitdem verändert, geblieben ist nur der Wandel. Allein in Hamburg existieren 35 solcher Gruppen.„Alle Muskelgruppenwerden bewegt“15 Mal sind sie in Ottensen bereits die „Mottenmeile“ gelaufen. Zunächst entlang dem Elbhang unterhalb der Palmaille/Behnstraße bis in den Donnerspark hinein, genau eine Seemeile (1.852 Meter) lang, seit 1997 erweitert auf die preußische Landmeile (7,5 Kilometer).Timm dachte sich alles aus und lief mit. „Und das alles ehrenamtlich.“ Darauf legt Timm großen Wert. „Ohne das ehrenamtliche Engagement würde doch unsere gesamte Gesellschaft zusammenbrechen. Leider wird es immer weniger.“ Manchmal verlässt salos elbst ihn der unerschütterliche Optimismus.Aus der Leitung des Lauftreffs hat er sich mittlerweile zurückgezogen, das machen nun Elisabeth Gruhnwald und Denise Kümperling. Geblieben ist Timms Enthusiasmus für das Laufen. „Alle Muskelgruppen werden bewegt und wenn man sich in der Aktivität verliert, wird der Kopf frei.“Sehr wichtige Dinge, wenn man wie Timm am 1. Januar erstmals in einem Crosslauf bei den M-70 an den Start gegangen ist. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 70 Jahren noch durch den Wald wanken werde.“Lauftreff OttensenDie Läufer treffen sich jeden Mittwoch um 18.15 Uhr,Eggersallee/Ecke Elbchaussee. Weitere Lauftreffs unter❱❱ www.hamburger-lauftreff.de