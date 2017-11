Kindermusikfest zum 15. Geburtstag von Musica Altona



Mit unglaublicher Freude musizieren seit 15 Jahren Kinder und Jugendliche im Verein Musica Altona. Auch dieses Jahr möchten sie ihre Zuhörer wieder in ihren Bann ziehen: Das Jubiläums-Kindermusikfest 2017 findet statt am Sonntag, 19.November, von 15-18 Uhr in der Kurt-Tucholsky-Schule, Eckernförderstr. 70,

22769 Hamburg. Der Eintritt ist frei.

Zu hören sind Melodien aus Film, Klassik, Pop und Volksmusik. Es singen und spielen: der Chor der Kurt-Tucholsky-Schule, die „Junior Drummers“ von Musica Altona, das Gitarrenorchester, Schlagzeuger, Klavierschüler 2 bis 6 händig, die Altonaer Geigensterne und das Musica Altona Streicherensemble.

Der von der BürgerStiftung Hamburg mit-initiierte und geförderte Verein Musica Altona bietet seit 15 Jahren einer wachsenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit unterschiedlichen sozialem und kulturellem Hintergrund die Chance, ein Instrument zu erlernen. Die Dozenten sind engagierte Musiker, mit dem Anliegen, über Musik die Schüler in ihrer Persönlichkeits- entwicklung zu unterstützen und interkulturelle Begegnung zu ermöglichen.