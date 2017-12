Ludger Bollen mit historischem Hamburg-Krimi im Ledigenheim

Der SPIEGEL- Autor Ludger Bollen liest am Sonntag, den 18. Februar um 19 Uhr im Erdgeschossraum des Ledigenheims Rehhoffstraße 1 aus seinem historischen Hamburg - Krimi „Das kalte Licht“.

Hamburg, im Februar 1670.

Widerwillig ist der junge Medizinstudent Ulrich Hesenius von Leyden nach Hamburg, ins väterliche Kontorhaus, zurückgekehrt. Als man ihn bittet, den Leichnam des nächtlich verunglückten Ratsherrn Heinrich von Brempt zu beschauen, widmet er sich der Aufgabe mit besonderem Eifer. Er entdeckt Ungereimtheiten, die auf eine Gewalttat hindeuten und zudem an einer Hand des Toten einen geisterhaften, unerklärlichen Lichtschimmer.Beeindruckt von seinem Scharfsinn, beauftragen die Stadtoberen Hesenius, Nachforschungen anzustellen. Mit Meinhardt, einem wortkargen Kriegsveteranen, an seiner Seite, führt ihn die Untersuchung zu Kaufleuten und Kirchenmännern, in das Viertel der sephardischen Juden und in die verborgene Werkstatt eines Alchemisten. Hilfe kommt von Rebeca, der faszinierend klugen Enkelin des alten Cabrais. Bald jedoch tun sich hinter der bürgerlichen Fassade der reichen Hansestadt Abgründe auf, die den Ermittler zu verschlingen drohen.Die Lesung ist ein weitererDafür haben sich seit Spätsommer 2014 immer wieder bekannte Autoren und einzelne Schauspieler in inzwischen mehr als 40 Lesungen engagiert. Ludger Bollen verzichtet auf ein Honorar.(www.rehhoffstrasse.de).