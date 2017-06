Die Forderung von Adorno: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung." Während ihres Rundganges werden sie Biographien der Opfer vorlesen und Altonas Rolle in der NS-Zeit durchleuchten – quasi als lebendige Erinnerungskultur.Es sind alle herzlich zum Rundgang und zum Putzen der Stolpersteine eingeladen. Treffpunkt ist am 25. Juni um 14.00 Uhr vor dem Haus an der Palmaille Nr. 9.Putzmittel bringen die Jusos mit, eine Anmeldung ist nicht notwendig