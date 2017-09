Kollin & der gestohlene Zauberstab

Kindertheater für KLEIN & Groß

Fee Fafifafo läßt ihren Zauberstab liegen und Hundefänger Hugo nimmt ihn an sich. Aufgeregt erzählen die Kinder dem schlauen Hnd mit der Supernase, was passiert ist. Kollin Kläff weiß genau, wie dieser Hundefänger riecht und beschließt die Spur aufzunehmen und den Hundefänger zu finden. Derweil zaubert Hugo fröhlich und falsch, was ihm gerade in den Sinn kommt. Eine Wurst, eine Puppe und sogar ein Schatz landen auf der Bühne, doch der richtige Zauberspruch zum öffnen des Schatzes findet sich. Wird Kollin den Zauberstab zurückbekommen? Und was wird aus dem Schatz?(Ein Stück von Maya Raue) Dauer: ca. 45 MinutenAltersempfehlung: geeignet für Kinder von 3 bis 10 JahrenEintritt: 2,50 € für Klein und Groß