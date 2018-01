Kohle vom Bund für Klima in Altona

„Wir brauchen ein breites Bündnis für mehr Klimaschutz, um Altona noch klimafreundlicher zu machen“, sagt Altonas Bezirksamtsleiterin Liane Melzer. Mit der Zukunftsinitiative soll bis zum Herbst gemeinsam entsprechende Ideen entwickelt werden.Das Konzept sei „wichtig, weil es die Türen zu Landes- und Bundesmitteln“ öffne, sagt Johannes Gerdelmann, Leiter des Dezernates für Wirtschaft, Bauen und Umwelt. Zudem soll die Initiative dazu beitragen, die „Lebensqualität in Altona zu verbessern und einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern.“❱❱ bis zum 22. Februar können Bürger unter www.stadtklima-altona.de Ideen für den Klimaschutz in Altona einbringen, an einer Umfrage teilnehmen und vorbildhafte Projekte aus Altona einstellen