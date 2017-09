Siggi Stern, SingerSongwriter

Hyperventilirium, Maultrommelspieler

19:30 Einlass | 20:00 Beginn | MusikerInnen spielen unplugged in der Kölibri Küche – heiß und fettzig!Eintritt frei, Spende in die KochmützeSeit über 25 Jahren ist Siggi Stern mit seinen Liedern unterwegs und ist schon durch über 100 Küchen getourt – mit diesem Format war er eine wichtige Inspiration und Ideengeber für das Kölibri Küchenkonzert. Über sich selbst schreibt er: Irgendwann ist das nicht mehr so einfach. Das mit den Liedern. Die fertig zu machen, neben Arbeit und Familie. Neben Abwasch, Kindergeburtstag und dem ganzen Papierkram. Doch die Lieder wollen. Und so bleiben sie der rote Faden, der Zugang zur Welt. Sie erzählen von langen Küchennächten mit Kreisen um den Ecktisch. Davon, wie es sich anfühlt, wenn die Füße einen verlaufen. Und natürlich von diesem glatzköpfigen Berg, auf dem, weitab aller Metropolen, die Landung der Außerirdischen kurz bevor steht. https://herzbesetzer.wordpress.com/siggi-stern/ Hyperventilirium ist das Musikprojekt des Maultrommelspielers Ray Subahri. In experimenteller Improvisation wird erforscht, wie sich die facetten- und obertonreichen Klänge der Maultrommel mit elektronischen Sounds verschmelzen lassen. Mal sphärisch-meditativ, mal treibend und tanzwütig, aber immer grooveorientiert, entsteht die Musik dabei jedes Mal aus dem jeweiligen Moment neu.Der Name Hyperventilirium ist eine Wortneuschöpfung aus hyperventilieren und Delirium, und bezieht sich auf die Sauerstoffüberversorgung, die durch die schnellen Atemtechniken im Maultrommelspiel auftritt, sowie auf den Trance-Zustand, in den das Publikum genauso wie die Musiker während der Performance versetzt werden.... https://soundcloud.com/hyperventilirium/creole-1 Wir sind gespannt und tüfteln jetzt schon was Leckeres zum Kochen aus.Du willst mitmachen? Wir kochen nicht nur unser eigenes Süppchen und freuen uns über alle, die Lust haben das Küchenkonzert zu einem besonderen Abend zu machen. Weitere Infos unter: http://koelibrikuechenkonzert.blogsport.de/