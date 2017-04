Kölibri Küchenkonzert

Fr. 28. April ab 19:30 UhrKölibri KüchenkonzertEcholot (ChansonJazzFolk)undKarl die Große (Pop)Echolot spielen neu arrangierte und improvisierte, ungewöhnliche Melodien, instrumentiert mit Gitarre, Kontrabass, Klavier, Querflöte und Gesang.Karl die Große, diesmal bei uns als DUO: Karl denkt nach und das jeden Tag aufs Neue. Sie beobachtet, schaut und hört genau hin. Karl schreibt sich den Kopf frei. Was dabei entsteht, ist vielschichtiger deutschsprachiger Pop. Seit Anfang diesen Jahres spielen die Sängerin und ihre Posaunistin die Songs der sonst sechsköpfigen Band auch in kleiner Besetzung. Wir sind gespannt!Eintritt frei, Spende in die Kochmütze!!