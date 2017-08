Kinder kriegen in Hamburg - Politiker_innen antworten in St.Pauli

Sie sind herzlich eingeladen! Diskutieren Sie mit uns über Frauengesundheit und einen guten Start in’s Leben

Hebammen, Frauen, Eltern, Anwohner, Verbände und….

treffen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten!

    am 2.09.2017 17:00 Uhr

Podiumsdiskussion im Gesundheitszentrum St. Pauli - Hamburg Seewartenstr. 10



• Die erfolglose Suche von Schwangeren nach einer Hebamme.• Abgewiesene Schwangere an Kreißsaaltüren, weil das Team überlastet- und kein Bett mehr frei ist.• Häufig fehlende adäquate Betreuung unter der Geburt wegen Personalmangel.• Häufig mangelhafte Nachbetreuung von Mutter und Neugeborenem in der Klinik wegen Personalmangel.• Fehlende Unterstützung von Familien zu Hause nach der Geburt, weil immer mehr freiberufliche Hebammen aufhören, auf Grund hoher Nebenkosten und schlechter Bezahlung.Wie stehen die Parteien zu diesen Themen, was wollen sie dafür tun, dass sich diese Situation ändert?Anja Hajduk (Grüne), NN (Die Linke), Winfried Schinnenburg (FDP), Ronja Schmager (SPD), und Birgit Stöver (CDU). Moderation: Tina Fritsche, freie JournalistinDer Deutsche Hebammenverband veranstaltet eine bundeweite Aktion zu Bundestagswahlt und lädt gemeinsam mit dem Hamburger Hebammenverband ein.Unser Ziel ist, dass die Landeslistenvertreterinnen und Vertreter das Thema, Versorgung der Frauen und Familien rund um die Geburt, mit in ihre Arbeit im Bundestag nehmen.Wir freuen über viele Wählerinnen und Wähler, die mitdiskutieren.

Zwischen 12:00 und 15:30 finden Sie uns Hebammen am Ida Ehre Platz.

Wir sammeln Fragen für den Abend und wollen mit Ihnen in's Gespräch kommen.