Kaffee, Kuchen & Kultur mit: In einer kleinen Konditorei

„Musik liegt in der Luft, wenn Du in meiner Nähe bist,

und ich spür’ diesen heimlichen Zauber,

den man einmal erlebt und dann nie vergisst …“



Genießen Sie bei Kaffee und Kuchen Songs und Herzensbrecher der 20er bis 80er Jahre mit Vanessa und René von "In einer Konditorei".



Telefonische Kartenreservierung unter: 040 - 42 10 27 10



Eintritt: 10,00 € incl. Kaffee und Kuchen