Kaffee, Kuchen & Kultur mit: Duo Schietbüddel

Hafen-Sang & Hafen-Klang



Freuen Sie sich auf einen Nachmittag mit dem Duo Schietbüddel, bestehend aus Tristan Kindel und Andreas Werling. Beide sind Mitglieder der inzwischen legendären "Hamborger Schietgäng". In den Liedern des Duos geht es um Hafen & Wasser, Fernweh & Heimweh, Ewer & Schute, Tallymann & Schauermann, Seebär & Fisch und natürlich um die Liebe und noch so manches me(e)hr!



Heuern Sie bei den beiden an und begleiten Sie das Duo auf ihrer musikalischen Reise!



Eintritt: 10 € inkl. Kaffee & Kuchen