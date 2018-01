Jonglieren im BiB: 4 unvergessliche Abende!

Jonglieren, Bewegen, Spaß: Das Spiel mit der Schwerkraft.Für Beginner und FortgeschritteneKosten: 60 EUR / 48 EUR ermäßigt*„Schnupper“abend am 25.1.2018 Kosten: 15 EUR (erm. 12 EUR*) wird bei Anmeldung verrechnet.* Ermäßigung für geringes Einkommen, GruSi/ALG 2Alle Lernstufen, Material vorhanden. Anmeldung: info ÄT nadjagalwas.deDie meisten können schon jonglieren: im Alltag, mit verschiedenen Aufgaben auf einmal! Verlieren wir dabei den Fokus, kann uns die Kunst des Jonglierens zentrieren, inspirieren und konzentrierte Ruhe schenken. Kommen wir mal nicht „aus dem Quark“, bringen uns Bälle & Co spielerisch in Bewegung.Individuelle Übungen sorgen für stabile und flexible Haltung. Training für Koordination, peripheres Sehen, Wurftechnik und Timing bilden die Basis für Tricks mit einem und zwei Bällen. Mit frisch vernetzten Hirnhälften kommt der dritte Ball ins Spiel.Fortgeschrittene bauen ihr Können aus: Verfeinern des Timings, neue Tricks oder Aufbau einer Performance.Spaß, Frust und Staunen über neue Fähigkeiten liegen beim Jonglieren dicht beieinander. Das Körpergedächtnis verblüfft mit großer Merkfähigkeit. Im Spiel mit der Schwerkraft lernst du neue, kreative Lernansätze kennen, die auf den Alltag übertragbar sind. Im Zentrum steht dabei die Freude an spielerischer und komplexer Bewegung. Mein Credo: wer lacht, lernt leichter!Weitere Themen:Kommunikation mit BällenGesundheitliche AspekteBouncing“: BodenjonglagePassing: jonglieren in der GruppeInkl. Material. Ab 18 J., für alle Fitnessgrade. Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, flache Schuhe, Getränk.